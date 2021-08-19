Новичок «Зенита» Клаудиньо сообщил, что готов принять участие в предстоящем матче с «Уфой». По словам футболиста, он уже настраивается на игру.

Встреча будет проходить на искусственном поле в Уфе. Полузащитник отметил, что ему не впервой играть на таком покрытии.

«В моей жизни был такой опыт. К примеру, у бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» синтетический газон на стадионе, я на нем играл. Отличия от игры на естественном покрытии есть, но я быстро адаптировался к искусственному газону. Готов выйти и с первых минут, и на замену», — приводит слова Клаудиньо «Спорт-Экспресс».

Напомним, Клаудиньо присоединился к «Зениту» в августе текущего года, его контракт с сине-бело-голубыми подписан на пять лет. Футболист не попал в заявку на предыдущий матч РПЛ с «Локомотивом», но прибыл с командой в Москву и следил за игрой с трибун.