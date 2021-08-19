В Куршевеле (Франция) стартовал первый этап Гран-при среди юниоров. Соревнования будут проходить в период с 19 по 21 августа, ознакомиться с расписанием можно здесь:
19 августа
16:00 Девушки, короткая программа
19:40 Юноши, короткая программа
20 августа
16:00 Танцы на льду, ритм-танец
18:15 Девушки, произвольная программа
21 августа
13:45 Юноши, произвольная программа
16:35 Танцы на льду, произвольный танец
21:30 Показательные выступления
Прямая трансляция соревнований в полном объеме доступна на YouTube-канале ISU Junior Grand Prix.
Напомним, в соревнованиях не принимают участие российские фигуристы. Причиной стала пандемия коронавируса и постановления правительства Франции. Россия и ряд других стран отнесены во Франции в так называемую «красную зону».
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