В Куршевеле (Франция) стартовал первый этап Гран-при среди юниоров. Соревнования будут проходить в период с 19 по 21 августа, ознакомиться с расписанием можно здесь:

19 августа

16:00 Девушки, короткая программа

19:40 Юноши, короткая программа

20 августа

16:00 Танцы на льду, ритм-танец

18:15 Девушки, произвольная программа

21 августа

13:45 Юноши, произвольная программа

16:35 Танцы на льду, произвольный танец

21:30 Показательные выступления

Прямая трансляция соревнований в полном объеме доступна на YouTube-канале ISU Junior Grand Prix.

Напомним, в соревнованиях не принимают участие российские фигуристы. Причиной стала пандемия коронавируса и постановления правительства Франции. Россия и ряд других стран отнесены во Франции в так называемую «красную зону».