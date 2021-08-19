Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал непопадание голкипера Антона Шунина в состав сборной России на предстоящие матчи отбора на ЧМ-2022.

«Наверняка Антон Шунин разочарован, что его не вызвали в сборную. Но это решение штаба, которое мы должны уважать. Надо с ним жить. Антон в нормальном состоянии готовится к матчу с «Уралом», — приводит слова Шварца «Чемпионат».

Напомним, новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал на сбор четырех вратарей — Маринато Гилерме, Александра Максименко, Юрия Дюпина и Сергея Песьякова. Затем он пригласил еще Андрея Лунева из «Байера».

1 сентября сборная России сыграет с Хорватией, матч состоится в Москве и начнется в 21:45 мск.