Российский защитник Юрий Жирков может продолжить карьеру в ЦСКА.

Как сообщает Transfermarkt, «армейцы» могут подписать контракт с футболистом в сентябре, если он успешно восстановиться после травмы бедра. Спортсмен получил повреждение в матче с Бельгией (0:3) на чемпионате Европы-2020.

Напомним, завтра, 20 августа, Жиркову исполнится 38 лет. Ранее сообщалось, что футболист и его семья хотят вернуться в Москву.

Жирков выступал за ЦСКА в период с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне футболист защищал цвета «Зенита», за который отыграл 20 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истек по окончании сезона-2020/21.