Новичок «Зенита» Клаудиньо признался, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов.

«Сыграть в Лиге чемпионов — моя мечта. Я рад, что реализую ее в футболке «Зенита». Все соперники хороши, не так важно, кто будет с нами в группе. У нас есть задача выйти в плей-офф, мы должны ее выполнить», — сказал Клаудиньо в ходе своей презентации.

Напомним, Клаудиньо присоединился к «Зениту» в августе текущего года, его контракт с сине-бело-голубыми подписан на пять лет. Футболист не попал в заявку на предыдущий матч РПЛ с «Локомотивом», но прибыл с командой в Москву и следил за игрой с трибун.

До перехода в «Зенит» Клаудиньо выступал за «Ред Булл Брагантино». В составе сборной Бразилии полузащитник выиграл летние Олимпийские игры в Токио.