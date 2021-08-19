Футбольный клуб «Ростов» представил третий комплект формы на сезон-2021/22. В «Твиттере» клуба появилось фото нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в экипировке ростовчан.

Третья форма клуба выполнена в традиционных желто-синих цветах с белыми вставками на груди.

Напомним, после четырех туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав всего одно очко.

Летом команду покинул главный тренер Валерий Карпин, возглавивший сборную России. Его место занял Юрий Сёмин, находившийся без работы после ухода из «Локомотива».