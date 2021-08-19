Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международной федерации художественной гимнастики (FIG) признать справедливыми результаты личного многоборья на Олимпиаде в Токио.

«А как они могут назвать результаты предвзятыми? Они не смогут этого признать! Они же назначают судьей. Как они могут такое о себе сказать?», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, победительницей личного многоборья в Токио-2020 стала израильская гимнастка Линой Ашрам. Справедливость судейских оценок была поставлена под сомнение, поскольку спортсмена допустила потерю предмета в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина, не допустившая столь серьезных ошибок, заняла второе место.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что будет подавать протест на решение FIG.