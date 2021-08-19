Бывший американский фигурист Адам Риппон поделился ожиданиями от предстоящей зимней Олимпиады в Пекине. По мнению экс-спортсмена, Россия станет фаворитом медального розыгрыша в фигурном катании.

Риппон отметил, что российские фигуристки могут занять весь пьедестал почета, даже если поедут на Олимпиаду не в том составе, в котором выступали на последнем чемпионате мира.

«Я считаю, что Камила Валиева – фаворит на золото Олимпиады. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь на планете Земля прыгал так легко. Тройной аксель, четверной тулуп – невероятные, — сказал Риппон. — Мой прогноз на подиум Олимпийских игр для этой команды: думаю, мы можем ожидать золота от Валиевой, моя мечта – серебро Косторной, и Щербакова может взять бронзу».

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме золото завоевала Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.