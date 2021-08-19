Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала расписание матчей национальной команды на групповом этапе чемпионата мира 2022 года. Турнир будет проходить в Хельсинки и Тампере (Финляндия) в период с 13 по 29 мая.
Сборная России будет выступать в группе А, куда также попали команды Словакии, Канады, Дании, Германии, Швейцарии, Казахстана и Италии. Все матчи этой группы будут проходить на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки.
Россияне откроют турнир матчем со Словакией, который состоится 13 мая и начнется в 16:20 мск.
Полное расписание матчей сборной России на групповом этапе выглядит следующим образом:
13 мая, 16:20 мск, Россия – Словакия;
15 мая, 16:20, Россия – Казахстан;
16 мая, 20:20, Россия – Германия;
18 мая, 16:20, Россия – Италия;
21 мая, 12:20, Дания – Россия;
22 мая, 20:20, Швейцария – Россия;
24 мая, 20:20, Канада – Россия.
Групповой этап завершится 24 мая. Затем, 26 мая, состоится четвертьфинальная стадия. Полуфинальные матчи будут сыграны 28 мая, а игра за 3-е место и финал — 29 мая.
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