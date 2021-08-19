Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала расписание матчей национальной команды на групповом этапе чемпионата мира 2022 года. Турнир будет проходить в Хельсинки и Тампере (Финляндия) в период с 13 по 29 мая.

Сборная России будет выступать в группе А, куда также попали команды Словакии, Канады, Дании, Германии, Швейцарии, Казахстана и Италии. Все матчи этой группы будут проходить на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки.

Россияне откроют турнир матчем со Словакией, который состоится 13 мая и начнется в 16:20 мск.

Полное расписание матчей сборной России на групповом этапе выглядит следующим образом:

13 мая, 16:20 мск, Россия – Словакия;

15 мая, 16:20, Россия – Казахстан;

16 мая, 20:20, Россия – Германия;

18 мая, 16:20, Россия – Италия;

21 мая, 12:20, Дания – Россия;

22 мая, 20:20, Швейцария – Россия;

24 мая, 20:20, Канада – Россия.

Групповой этап завершится 24 мая. Затем, 26 мая, состоится четвертьфинальная стадия. Полуфинальные матчи будут сыграны 28 мая, а игра за 3-е место и финал — 29 мая.