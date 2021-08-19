УЕФА опубликовал список номинантов на лучшего футболиста Европы по итогам сезона-2020/21.

В топ-3 попали три игрока Английской Премьер-Лиги: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Н’Голо Канте и Жоржиньо (оба — «Челси»).

Награда будет вручена 26 августа в Стамбуле во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Приз будет вручаться в 11-й раз, однако никогда до этого в тройку номинантов не входили только полузащитники.

При составлении списка учитывались голоса тренеров сборных, участвовавших на Евро-2020, 80 тренеров из групповых этапов еврокубков и 55 журналистов.

В десятку также вошли Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Джанлуиджи Доннарумма, Рахим Стерлинг, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн.