Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о довызове вратаря Андрея Лунева в сборную России перед матчами отбора на чемпионат мира-2022.

Новый главный тренер национальной команды сначала вызвал на сбор четырех вратарей (Маринато Гилерме, Юрия Дюпина, Александра Максименко и Сергея Песьякова), затем пригласил Лунева.

«Кафанов же заявил о том, что хочет посмотреть как можно больше вратарей, кто находится в каком состоянии. Но с учетом того, что у Лунева практики сейчас особой нет, он может претендовать только в перспективе на пост номера один. Сейчас же я вижу, если Гильерме в хорошей форме, что он способен защищать ворота сборной России», — приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

По мнению Малафеева, Лунев сможет претендовать на место основного голкипера сборной России, если в «Байере» выиграет конкуренцию у Лукаша Градецки.

Напомним, нынешним летом Лунев покинул петербургский «Зенит» по истечении контракта и стал игроком леверкузенского «Байера».