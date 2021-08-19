Бывший американский фигурист Адам Риппон признался, что является поклонником действующей чемпионки Европы Алены Косторной.

«Алена Косторная – наверное, самая красивая фигуристка, которую я когда-либо видел. Я смотрел на нее на Finlandia Trophy и говорил «О боже»: ощущения были такие, как будто катается Ю-На Ким», — сказал Риппон в подкасте Полины Эдмундс.

При этом экс-фигурист отметил, что российская команда сейчас настолько сильна, что неизвестно, попадет ли Косторная на Олимпиаду в Пекине. По его мнению, завоевать олимпийскую медаль ей было бы проще, чем пройти национальный отбор.

«Мой прогноз на подиум Олимпийских игр для этой команды: думаю, мы можем ожидать золота от Валиевой, моя мечта – серебро Косторной, и Щербакова может взять бронзу», — сказал Риппон.

Напомним, прошлым летом Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко, однако к весне вернулась обратно в «Хрустальный».