Чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал падение биатлониста Тарьея Бё во время шоу-гонки в Висбадене.

Во время гонки у Бё отстегнулись крепления на лыжероллерах. Он упал и потерял сознание, позднее у него диагностировали сотрясение мозга.

«Я видел, что случилось с Тарьеем Бё, и у меня мурашки пошли по спине. Катание на лыжероллерах – само по себе большой риск. Проблема с креплениями довольно давняя. И не заметно, чтобы это воспринималось всерьез. Если вы спросите меня, отвечу, что это просто ужасно. Это неприемлемо», — приводит слова Иверсена NRK.

Напомним, инцидент произошел в рамках фестиваля City Biathlon Wiesbaden в воскресенье, 15 августа.