В Куршевеле (Франция) проходит первый этап Гран-при среди юниоров. В 19:40 по московскому времени стартовала короткая программа у юношей.

В соревновании примут участие 14 спортсменов. Первым на льду появится представитель Великобритании Джозеф Александр Закипур, в последней разминке выступит американский фигурист Илья Малинин. С полным списком участников можно ознакомиться на сайте ISU.

Произвольна программа у юношей состоится в субботу, 21 августа, в 13:45 мск.

Прямая трансляция соревнований в полном объеме доступна на YouTube-канале ISU Junior Grand Prix.

Напомним, в соревнованиях не принимают участие российские фигуристы. Причиной стала пандемия коронавируса и постановления правительства Франции. Россия и ряд других стран отнесены во Франции в так называемую «красную зону».