Бывший разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос, скорее всего, перейдет в ЦСКА. Баскетболист рассчитывал продолжить карьеру в НБА, однако его шансы на это сильно снизились после обменов между «Мемфис Гриззлис», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Миннесотой Тимбервулвз».

Как сообщает инсайдер Донатас Урбонас, теперь основным претендентом на подписание канадца является московский ЦСКА.

«Многие источники сообщали, что «Мемфис» является клубом, решение которого так ждёт Пангос. Но недавно произошедшие события, как мне кажется, в сильной мере повлияли на эту ситуацию. В настоящее время на позиции первого номера у «Гриззлиз» есть Джа Морэнт, Рэджон Рондо, а также Тайас Джонс», — сказал Урбонас.

Напомним, в прошлом сезоне Пангос выступал за «Зенит» и вошел в символическую пятерку Евролиги. Петербургский клуб предложил канадцу выгодный контракт, но игрок ответил отказом в расчете на переход в НБА.