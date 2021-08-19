Российский боец ММА Александр Емельяненко уверен, что победит Вячеслава Дацика, если их бой состоится.

В августе Дацик единогласным решением судей одолел Данияла Эльбаева на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», поединок прошел по правилам бокса. Емельяненко признался, что не смотрел бой, но не сомневается, что нокаутировал бы Дацика.

«Но слышал, что бой был наимертвейшим. Ничего он толком не показал. Не понимаю, зачем таких бойцов выпускают на ринг. Им надо где-нибудь на закрытых турнирах, в закрытых заведениях, помещениях нужно драться», — сказал Емельяненко.

По словам россиянина, ему нечего сказать о своем возможном сопернике.

«А что о нем говорить? Толстый, жирный, неуклюжий Дацик. Не умеющий драться», — заявил Александр.