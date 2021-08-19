В московский «Лужниках» стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. В 20:30 мск началась игра первого тура группового этапа между сборными России и США.

Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Сборные России и США выступают в группе А, где также сыграют команды Парагвая и Японии. В общей сложности участие в турнире принимают 16 команд. В четвертьфинал смогут выйти по две команды из каждого квартета.

Турнир продлится до 29 августа, все матчи будут проходить на территории спортивного комплекса «Лужники».

Напомним, на чемпионате мира в 2019 году сборная России завоевала бронзовые медали, а команда США не вышла из группы.