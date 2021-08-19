В Куршевеле (Франция) стартовал первый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 19 августа, состоялась короткая программа у девушек, первое место заняла американка Клэр Сио с результатом 63,43 балла.

На второй строчке расположилась ее соотечественница Линдси Торнгрен (62,63), замкнула тройку лидеров канадская фигуристка Кайя Руйтер (59,50).

Представительница Грузии Алина Урушадзе, тренирующаяся в Москве под руководством Светланы Соколовской, сала седьмой с результатом 52,29 балла.

Произвольна программа у девушек состоится завтра, 20 августа, и начнется в 18:45 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований в полном объеме доступна на YouTube-канале ISU Junior Grand Prix.

Напомним, российские фигуристы пропускают первые два этапа Гран-при из-за проблем со въездом во Францию.