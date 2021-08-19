Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В третьем круге он обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 30 минут. За это время Медведев семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти возможных. Димитров не записал на свой счет ни одного эйса, четыре раза ошибся на подаче и сделал один брейк.

За выход в полуфинал турнира Медведев поспорит либо с поляком Хубертом Хуракачом, либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Сегодня они проведут матч третьего круга.

Напомним, на прошлой неделе Медведев выиграл «Мастерс» в Торонто (Канада), этот трофей стал 12-м в его карьере.