Директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал форварда Станислава Крапухина в «Ригу». Футболист покинул петербургский клуб по истечении срока контракта.

Аршавин объяснил, что Крапухин перерос «Зенит-2» и по уровню игры, и по возрасту, но закрепиться в основной команде шансов было немного. Клуб принял решение не удерживать игрока ради того, чтобы он сидел на скамейке запасных.

«Конечно, клуб и академия получат денежную компенсацию за переход игрока в «Ригу». Этих средств точно хватит, чтобы отбить те деньги, которые были вложены в развитие футболиста – наша экономическая и спортивная модели показали свою эффективность», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Напомним, в среду, 18 августа, «Зенит» объявил, что форвард покидает команду в связи с истечением контракта. Крапухин выступал за «Зенит» с 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие в трех матчах РПЛ, но не отметился результативными действиями. Также он провел 29 матчей за «Зенит-2» и забил 19 мячей.