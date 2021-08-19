Сборная России по волейболу сыграет с Францией в первом туре группового этапа чемпионата Европы среди женских команд. Матч будет проходить в Белграде (Сербия) на «Штарк Арене» сегодня, 20 августа, и начнется в 21:00 по московскому времени.

Сборные России и Франции попали в группу А, где также сыграют команды Сербии, Азербайджана, Бельгии и Боснии и Герцеговины. В 1/8 финала выйдут по четыре команды из каждой группы. Всего на турнире выступают 24 сборные.

Турнир, проходящий в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии, продлится до 2 сентября. Действующими чемпионками Европы являются сербские волейболистки, выигравшие два предыдущих первенства подряд.