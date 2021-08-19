Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как проводит подготовку к сезону-2021/22.

«Мы уже привыкли, потренировались. Подготовительный период близится к концу. Скоро чемпионат России, на котором надо показать, как мы подготовились летом. Но основные соревнования будут зимой. Тело никогда не забывает нагрузки, потому что мы тренируемся круглый год», — сказала Сливко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Сливко тренируется в группе Михаила Шашилова, в которую также входят Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Ларсиа Куклина.

Первая часть летнего чемпионата России состоялась в июле в Дёмино, вторая пройдет в сентябре в Тюмени.

Новый сезон Кубка мира стартует 26 ноября сдвоенным этапом в шведском Эстерсунде.