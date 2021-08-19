«Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром» в матче шестого тура молодежного первенства России. Встреча будет проходить на стадионе Академии «Краснодара» сегодня, 20 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Олегом Лапишко из Симферополя.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы В, имея 12 очков после пяти туров. «Краснодар» с четырьмя баллами располагается на шестой строчке.

В предыдущем туре подопечные Константина Зырянова одержали уверенную победу над «Локомотивом» (3:0), а команда Дмитрия Кудинова одолела «Сочи» (3:2).