Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко признался, что хотел бы выступить на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Надо дождаться официального объявления, но, наверное, игроки НХЛ поедут всё-таки в Пекин. Все этого хотят, и лига обещала игрокам, что отпустит. Конечно, попасть туда – это вызов и задача для меня. Всегда хочется играть за сборную, но на Олимпиаде – особенно», — приводит слова Григоренко РИА «Новости».

По словам хоккеиста, чтобы попасть на Олимпиаду, он будет упорно работать каждый день и стараться проявлять себя в матчах за ЦСКА.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине будут проходить в период с 4 по 20 февраля 2022 года. Накануне появилась информация, что на турнире смогут выступить игроки НХЛ. Они играли на Олимпиадах с 1998 по 2014 годы, а в 2018-м Лига не отпустила их на турнир.

