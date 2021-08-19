В Куршевеле (Франция) стартовал первый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 19 августа, состоялась короткая программа у юношей, первое место занял представитель США Игорь Малинин с результатом 80,07 балла.

На второй строчке расположился канадец Кори Цирцелли (76,63), замкнул тройку лидеров еще один американец Лукас Брусад (62,65). С полной таблицей результатов можно ознакомиться на сайте ISU.

Произвольная программа юношей состоится в субботу, 21 августа, в 13:45 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований в полном объеме доступна на YouTube-канале ISU Junior Grand Prix.

Напомним, российские фигуристы пропускают первые два этапа Гран-при из-за проблем со въездом во Францию.