Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о подготовке к олимпийскому сезону.

По словам спортсменки, в прошлом сезоне, будучи на самоподготовке, она проделала колоссальную работу, поэтому сейчас тренировки даются ей легко.

«Объёмы значительно упали по сравнению с подготовительным периодом прошлого года. Посмотрим, чем это обернётся в зимнем сезоне, но, надеюсь, что как раз это именно то, что делают многие спортсмены: именно в олимпийский цикл сбавляют нагрузку», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».

Напомним, Куклина тренируется в группе Михаила Шашилова, в которую также входят Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.

Новый сезон Кубка мира стартует 26 ноября сдвоенным этапом в шведском Эстерсунде.