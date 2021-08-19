Сборная России по пляжному футболу обыграла команду США в первом туре группового этапа чемпионата мира. Игра проходила в спортивном комплексе «Лужники» в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 5:4 в дополнительное время.

В составе российской команды дублем отметился Борис Никаноров, еще по голу забили Антон Шкарин и Андрей Новиков. Автором победного мяча стал Алексей Макаров, отличившийся со штрафного за 13 секунд до конца овертайма.

Следующим соперником сборной России станет команда Парагвая. Игра состоится в субботу, 21 августа, и начнется в 20:30 по московскому времени.

Напомним, на прошлом чемпионате мира Россия заняла третье место.