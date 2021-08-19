Московский ЦСКА не планирует подписывать разыгрывающего Кевина Пангоса, который покинул «Зенит» по истечении контракта.

Как утверждает Metaratings, «армейцы» действительно интересовались 28-летним канадским баскетболистом, однако сейчас клуб не ведет с ним никаких переговоров. Сам Пангос по-прежнему рассчитывать продолжить карьеру в НБА.

При этом недавно инсайдер Донатас Урбонас сообщал, что ЦСКА является приоритетным вариантом для Пангоса, поскольку его переход в НБА маловероятен. Канадцем интересовался «Мемфис Гриззлис», однако после обменов с «Лос-Анджелес Клипперс» и «Миннесотой Тимбервулвз» клуб не нуждается в усилении.

В прошлом сезоне Пангос выступал за «Зенит» и вошел в символическую пятерку Евролиги. Петербургский клуб предложил канадцу выгодный контракт, но игрок ответил отказом.