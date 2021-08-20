В Куршевеле (Франция) продолжается первый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 20 августа, состоятся произвольная программа у девушек и ритм-танец.

Танцевальные дуэты выйдут на лед в 16:00 по московскому времени. В турнире примут участие 16 пар.

Произвольная программа девушек стартует в 18:45 мск. Короткая программа состоялась днем ранее, в лидеры вышла американка Клэр Сио. Второе место заняла Линдси Торнгрен, третье — Кайя Руйтер.

Прямая трансляция соревнований в полном объеме доступна на YouTube-канале ISU Junior Grand Prix.

Напомним, в соревнованиях не принимают участие российские фигуристы. Причиной стала пандемия коронавируса и постановления правительства Франции. Россия и ряд других стран отнесены во Франции в так называемую «красную зону».