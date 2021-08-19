Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв прокомментировал вызов в сборную России по футболу.

«Очень рад получить вызов в сборную России. С нетерпением жду сборов», — написал Лунев на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, сначала новый главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал четырех голкиперов (Маринато Гилерме, Юрия Дюпина, Александра Максименко и Сергея Песьякова), затем пригласил еще и Лунева.

1 сентября российская команда в Москве сыграет с Хорватией в отборе на ЧМ-2022. Затем россияне 4 сентября встретятся с Кипром и 7 сентября с Мальтой.

Лунев летом покинул петербургский «Зенит» по истечении контракта и перешел в «Байер». За сине-бело-голубых футболист выступал с 2017 года.