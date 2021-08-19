«Рома» на выезде обыграла турецкий «Трабзонспор» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций. Игра проходила в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась со счетом 2:1.

Командам не удалось открыть счет в первом тайме. После перерыва «Рома» вышла вперед благодаря голу Лоренцо Пеллегрини, но форвард «Трабзонспора» Андреас Корнелиус восстановил равновесие. Автором победного мяча стал узбекский нападающий Эльдор Шоумродов, забивший на 81-й минуте.

Встречу обслуживала словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом. В роли его ассистентов выступили Мануэл Видали и Роберт Вукан.

Ответная встреча состоится через неделю, 26 августа, на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия).