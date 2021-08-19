Российская биатлонистка Ирина Казакевич заявила, что намерена попасть в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.

Спортсменка рассказала, что базовая подготовительная работа перед новым сезоном уже завершена, сейчас команда проводит более развивающую работу.

«Здесь, в Тюмени у нас почти каждый день есть небольшие ускорения. Уже набираем немного скорость. Сезон длинный, нужно попасть в команду на Олимпийские игры. Главная задача — это стабильное выступление на высоком уровне. От этого будем отталкиваться», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Напомним, Казакевич тренируется в группе Михаила Шашилова, в которую также входят Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.

23-летняя Казакевич является призером чемпионата мира среди юниоров.