Между российским теннисистом Андреем Рублевым и французом Гаэлем Монфисом возник конфликт в ходе матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

Во втором сете Монфис почувствовал недомогание и попросил судью вызвать физиотерапевта до смены сторон. Арбитр ответил отказом и попросил француза дождаться перехода на другую сторону корта. После этого Монфис выиграл гейм и повел со счетом 2:0.

«Он плохо себя чувствует? Да вы посмотрите, как он бегает! Он делает это последние семь лет, когда игра идёт не в его пользу», — отреагировал на происходящее Рублев.

Через несколько минут разногласие между спортсменами было улажено, они извинились друг перед другом и продолжили игру.