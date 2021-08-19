Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший три медали на Олимпиаде в Токио, поделился мнением о высоких зарплатах в футболе.

«Отчасти было обидно за то, что футболисты получают больше. Раньше. Я думал: как так, это несправедливо… А сейчас я понял, что здесь нет никакой несправедливости. Тут есть фактор того, какой вид спорта насколько популяризирован. Грубо говоря: чем больше просмотров, тем больше денег», — сказал Рылов на YouTube-канале Super.

По мнению спортсмена, это, с одной стороны честно, с другой — нет, поскольку некоторые люди зарабатывают больше остальных, прикладывая к этому меньше усилий.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Рылов завоевал золотые медали на дистанциях 100 м и 200 м на спине. Также он помог сборной России выиграть серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем.