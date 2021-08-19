Российский теннисист Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В третьем круге он в двух сетах одолел француза Гаэля Монфиса со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Спортсмены провели на корте 1 час 50 минут. За это время Рублев восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех. Монфис записал на свой счет девять эйсов, шесть раз ошибся на подаче и тоже сделал три брейка.

За выход в полуфинал Рублев, посеянный под четвертым номером, поборется с еще одним французом Бенуа Пэром. Матч состоится завтра, 20 августа.

Напомним, ранее в четвертьфинал вышел россиянин Даниил Медведев, завтра он сыграет с победителем пары Хуберт Хуркач — Пабло Карреньо-Буста.