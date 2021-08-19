Голкипер Андрей Лунев получил вызов в сборную России, Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в четвертьфинал «Мастерса». Эти и другие новости дня — в дайджесте Неваспорт за 19 августа.

Лунев получил вызов в сборную России

Голкипер «Байера» Андрей Лунев получил вызов в сборную России. Он будет готовиться с командой к предстоящим матчам отбора на чемпионат мира-2022.

Рублев и Медведев вышли в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). Медведев в двух сетах одолел болгарина Григора Димитрова, а Рублев оказался сильнее француза Гаэля Монфиса. Следующим соперником Андрея станет Бенуа Пэр, а Даниил сыграет с победителем пары Хуберт Хуркач — Пабло Карреньо-Буста.

Россия обыграла США на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу стартовала на чемпионате мира с победы над командой США. Игра завершилась со счетом 5:4 в овертайме. Дублем отметился Борис Никаноров, еще по голу забили Антон Шкарин и Андрей Новиков. Автором победного мяча стал Алексей Макаров.

Трансфер Пангоса в ЦСКА под вопросом

Баскетбольный инсайдер Донатас Урбонас сообщил, что покинувший «Зенит» разыгрывающий Кевин Пангос продолжит карьеру в ЦСКА, поскольку «Мемфис» больше не рассматривает его кандидатуру. В тот же день Metaratings опроверг эту информацию и сообщил, что армейцы больше не интересуются игроком.

Жирков может продолжить карьеру в ЦСКА

38-летний полузащитник Юрий Жирков может вернуться в московский ЦСКА, за который выступал с 2003 по 2009 год. Летом у футболиста истек контракт с «Зенитом», новое соглашение пока не подписано. Ранее семья спортсмена говорила о желании вернуться в Москву.