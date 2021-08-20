Вторая ракетка России Андрей Рублев встретится с французским теннисистом Бенуа Пэром в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Игра будет проходить сегодня, 20 августа, и начнется не ранее 17:00 по московскому времени.

Накануне Рублев, посеянный под четвертым номером, одолел француза Гаэля Монфиса в матче с двумя тай-брейками, а Пэр оказался сильнее американца Джона Изнера. На данный момент 32-летний француз занимает 50-е место в рейтинге АТР.

Ранее спортсмены встречались на корте всего один раз в 2016 году на «Челленджере» во Франции, тогда Рублев победил в двух партиях.

«Мастерс» в Цинциннати завершится в воскресенье, 22 августа.