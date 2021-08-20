Голландский нападающий «Барселоны» Мемфис Депай рассказал о том, что не успел познакомиться с легендой клуба Лионелем Месси, поскольку когда он только пришел, Месси уже покидал клуб.

Слова Депая цитирует портал Diario Sport.

«Я даже не успел с ним познакомиться. Он поздно приступил к предсезонной подготовке из-за отпуска, связанного с Кубком Америки, и я даже поздороваться с ним не успел», — сказал Депай.

По словам игрока, есть возможность познакомиться с Лионелем, если они когда-нибудь сыграют друг против друга или же когда Месси вернется в «Барселону».

Напомним, Мемфис Депай летом 2021 года подписал контракт с «Барселоной», а Лионель Месси этого сделать не смог и покинул клуб, уйдя в «ПСЖ».