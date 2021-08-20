Женская сборная России по волейболу сегодня, 20 августа, сыграет против Франции в рамках группового этапа чемпионата Европы 2021 года.

Игра состоится на стадионе «Штарк Арена» и начнётся в 21:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна здесь:

Для обеих команд это первый матч на данном турнире, который стартовал позавчера, 18 августа.

Также в одной группе со сборной России находятся сборные Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Сербии и Бельгии. С ними российская команда сыграет позднее согласно расписанию турнира.

В общей сложности участие в турнире принимают 24 национальных команды, на предварительном этапе они поделены на 4 группы. В плей-офф (1/8 финала) смогут выйти по 4 команды из каждой группы.