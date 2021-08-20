Россия подпустила к себе Австрию, а также отстала от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА. Это произошло после первых матчей квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций, которые прошли в четверг, 19 августа.

В Лиге Европы шотландский «Рейнджерс» обыграл «Алашкерт», а в Лиге конференций «Сент-Джонстон» сыграл вничью с австрийским клубом «ЛАСК». Копилка Шотландии пополнилась баллами, и теперь страна упрочила 8-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА: у Шотландии 31,200 балла и она опережает Россию 0,518 балла.

Австрийский «Штурм» в Лиге Европы обыграл «Муру», а венский «Рапид» разгромил «Зарю». Благодаря набору баллов в этих встречал «Австрия», идущая 10-й, приблизилась к России в рейтинге — разрыв теперь составляет 0,632 балла.

Российские клубы в квалификации еврокубков не выступают: «Рубин» и «Сочи» вылетели из Лиги конференций, «Спартак» — из Лиги чемпионов.