Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, почему игроку сложно завоевать два титула подряд — на «Мастерсах» в Торонто и в Цинциннати.

Слова Медведева цитирует официальный сайт тура.

«Выиграть турниры в Торонто и Цинциннати подряд тяжело, потому что тебе приходится две недели подряд играть с лучшими теннисистами мира. Но я всё ещё молод, чувствую, что готов на 100 процентов», — сказал Медведев, добавив, что постарается взять два титула подряд.

Напомним, на прошлой неделе Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в Торонто, в финале обыграв американца Райлли Опелку, а сейчас принимает участие в «Мастерсе» в Цинциннати. Теннисист уже дошел до четвертьфинала турнира, где сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.