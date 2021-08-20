Судья соревнований по фигурному катанию международного уровня Елена Ушакова объяснила, почему Анна Щербакова получила хорошие баллы за вращение со смещением центровки в произвольной программе на ЧМ.

В интервью порталу Sport24 Ушакова отметила, что на уровень смещение никак не влияет, а существуют определённые критерии «на плюс» и «на минус.

«Чтобы поставить плюсовую оценку, критериев на неё должно быть больше, чем на минус. Смещение центровки может быть от «минус одного» до «минус трех», а остальные критерии у нее могли бы выставить на «плюс пять», — отметила Ушакова, добавив, что на чемпионате мира программу смотрели девять судей, и с разных ракурсов они могли оценить вращение по-разному.

Напомним, Анна Щербакова выиграла чемпионат мира в Стокгольме.