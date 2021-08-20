Олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё высказался о своём отношении к партнёру по сборной Норвегии Стурле Хольму Лагрейду и конкуренции с ним.

Слова Бё цитирует портал VG.

«Я чувствую сердцебиение, когда думаю об этом. Лагрейд действительно был восходящей звездой и здорово проявил себя», — отметил биатлонист, добавив, что у него много конкурентов, но лишь немногим до конца удается быть на вершине.

По словам Бё, ему еще нужно привыкнуть к конкуренции, однако пока он справляется хорошо. «Мне нравится быть наравне с другими партнерами по команде. Большая удача, что я могу тренироваться с лучшими спортсменами мира», – заключил Бё.

Напомним, в прошлом сезоне обладатель Большого хрустального глобуса определялся по итогам последней гонки — на награду претендовали и Бё, и Лагрейд.