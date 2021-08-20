Российский футбольный тренер, экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о том, кого хотел видеть в качестве тренера сборной России по футболу.

Слова Газзаева цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Не скрываю свою позицию: считал более целесообразным назначить на пост главного тренера сборной Сергея Семака. Он трижды подряд выигрывал чемпионат России. Это непросто», — рассказал Газзаев.

По словам тренера, если команда побеждает три раза подряд, значит тренер умеет мотивировать и стимулировать команду, имеет тактический кругозор и сильный характер.

«До конца этого сезона Семак мог спокойно совмещать. У Сергея есть победные традиции как у футболиста и как у тренера», — высказался Газзаев.

Напомним, в июле 2021 года тренером сборной России стал Валерий Карпин.