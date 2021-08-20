Российский теннисист Андрей Рублев высказался о конфликте с французом Гаэлем Монфисом во время матча на «Мастерсе» в Цинциннати.

Ролик с комментарием Рублева по поводу конфликта появился в «Твиттере» Tennis Channel.

«Меня захлестнули эмоции, но все за две секунды разрешилось. Он извинился, я извинился, никакого негатива не осталось – только уважение. Все в порядке», — сказал Рублёв.

Напомним, во время матча Андрей Рублёв обвинял своего соперника в том, что тот симулирует повреждения, причём уже семь лет подряд, и теннисисты повздорили на корте. Итоговый счёт поединка — 7:6, 7:6 в пользу россиянина. В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати Андрей Рублев сыграет с ещё одним французским теннисистом — Бенуа Пэром.