Узбекский нападающий итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов рассказал о проблемах в общении с тренером команды Жозе Моуринью.

Слова Шомуродова цитирует портал Calciomercato.

«У меня проблемы в общении с Моуринью, так как я плохо говорю по-итальянски, но мы понимаем друг друга на поле. Думаю, в будущем у меня получится играть в связке с Абрахамом», — сказал Шомуродов.

Напомним, Эльдор Шомуродов уже трижды отличился в составе «Ромы» после перехода из «Дженоа». Нападающий забил по голу в двух товарищеских матчах подряд, а затем и в официальном матче: его мяч помог «Роме» обыграть турецкий «Трабзонспор» в квалификации Лиги конференций.

Ранее в своей карьере Эльдор Шомуродов выступал за «Ростов» и за «Бунедкор».