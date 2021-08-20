Лондонский «Арсенал» объявил об окончательном переходе в свой состав полузащитника сборной Норвегии Мартина Эдегора, который принадлежал мадридскому «Реалу».

Информация о выкупе трансфера норвежца появилась на официальном сайте английского клуба.

Как сообщал ряд СМИ, сумма трансфера составила около 40 миллионов евро. Эдегор получил в команде 8-й номер, однако пока не сможет сыграть в ближайшем матче с «Челси». Нормативные процессы по переходу ещё не завершились, также игрок еще не дооформил рабочую визу.

Напомним, Мартин Эдегор перешел из «Реала» в «Арсенал» на правах аренды в январе 2021 года. Он провел за «Арсенал» 20 матчей и стал автором двух забитых мячей. Сейчас игроку всего 22 года, «Реал» в свое время выкупил его, когда ему было 16.