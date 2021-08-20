Петербургский «Зенит» поздравил защитника Юрия Жиркова с днём рождения. Сегодня, 20 августа, футболисту исполнилось 38 лет.

В официальном «Твиттере» клуба появилось фото Жиркова с поздравлением.

«Юрию Жиркову — 38! С днём рождения, легенда!», — говорится в поздравлении.

Напомним, на данный момент Юрий Жирков еще не принял решение о том, будет ли он продолжать спортивную карьеру. Срок его контракта с «Зенитом» истёк летом 2021 года, новый контракт ни с одним клубом Жирков пока не заключил.

За свою карьеру Жирков играл в составе ЦСКА, «Анжи», московского «Динамо», а также выступал в АПЛ — несколько сезонов провёл в лондонском «Челси». Вместе с ЦСКА Жирков стал обладателем Кубка УЕФА.