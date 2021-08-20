Российский пловец, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов высказался об участии в соревнованиях спортсменов-трансгендеров.

В интервью ютуб-каналу Super Рылов заявил, что смена пола, по его мнению, неадекватна с точки зрения анатомии и физиологии, поскольку всё поменять нельзя.

«Какое-то преимущество такой спортсмен, мне кажется, в дальнейшем будет иметь. Имеют ли право такие люди вообще участвовать в олимпийских соревнованиях? Сложно сказать. Это философия, рассуждения», — отметил Рылов, добавив, что смешанное состязание не будет адекватным, хотя ему не хотелось бы кого-то обидеть.

«Есть природа. Если мы будем ее менять, то делайте тогда отдельные соревнования. Это будет более честно», — отметил Рылов, добавив, что если введут такие соревнования, то он будет в них участвовать, потому что не может как-то на это повлиять.

«Я не смогу пойти против толпы, против большинства. Поэтому я смирюсь с этим и буду уже показывать результат независимо от всего. Но я думаю, что спортсменов надо делить», — заключил Рылов.