Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России сообщает о том, что в стране за последние сутки было выявлено 20 992 новых случая заболевания.

В общей сложности за время пандемии в России было сделано 174,1 миллиона тестов на коронавирус. Из них выявлено 6 705 523 случаев заболевания. Выздоровело уже 5,98 миллионов человек, ещё 174 485 человек стали жертвами болезни.

В Москве за сутки стало известно о 1925 новых случаях, в Санкт-Петербурге — 1691 новый случай заболевания. 1029 новых зараженных зафиксировано в Московской области.

Согласно общей статистике, в мире уже известно о более чем 210 миллионах случаев заражения коронавирусом. Количество введенных доз вакцин от коронавируса составляет 4,83 миллиарда.